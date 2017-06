Studie: Öl- und Gasmultis investieren falsch

21. Jun 2017 , Claus Hecking

In der Studie “2 Degrees of Separation”, die an diesem Mittwoch veröffentlicht werden soll und Capital vorab vorliegt, untersuchten die Carbon-Tracker-Analysten die Investitionspläne der 68 größten börsennotierten Unternehmen der Welt und des Staatskonzerns Saudi Aramco, der Anfang 2018 an die Börse gehen soll. Grundannahme der Studie sind Berechnungen der Internationalen Energieagentur, wonach bei der Verfeuerung von Erdöl und Erdgas bis 2035 nur noch höchstens 320 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden dürfen, um das 2-Grad-Klimaziel zu erreichen.

Überflüssig und zu teuer

Insgesamt planen die Energiekonzerne für die kommenden Jahre Investments zur Erschließung von Öl- und Gasreserven in Höhe von 7200 Milliarden US-Dollar. Laut der Studie ist aber fast ein Drittel dieser Projekte angesichts der möglichen Begrenzung des CO2-Ausstoßes überflüssig oder mit so hohen Kosten verbunden, dass sie sich nicht rentieren. Ohnehin sei fraglich, argumentieren die Autoren, welchen ökonomischen Sinn heute noch manche Monsterprojekte machten - wie etwa die zweite Phase des kasachischen Feld Kashagan, die sich erst bei Preisen ab 110 US-Dollar je Fass rechne. Zurzeit liegt der Rohölpreis nicht einmal halb so hoch. An Kashagan sind der weltgrößte private Ölkonzern ExxonMobil sowie Shell, die französische Total sowie Eni aus Italien beteiligt.

Auffallend groß ist der Anteil der riskanten Vorhaben beim Branchenriesen Exxon Mobil - mit mehr als 40 Prozent der gesamten geplanten Investitionen. Aber auch Shell, Chevron, Total and Eni kommen im so genannten “Stresstest” auf mehr als 30 Prozent. BP schneidet unter den größten sechs Multis am besten ab: mit rund 20 Prozent Hochrisikoanteil. Am größten sind laut Carbon Tracker die Gefahren für Kapitalgeber von einigen Unternehmen aus den USA und dem kanadischen Ölsandsektor, deren Risikoquote teils über der 60 Prozent-Marke liegt.

“Der Report zeigt: Manche Öl- und Gasunternehmen sind bislang kaum auf das Zwei-Grad-Ziel ausgerichtet”, sagte Pelle Pedersen, Leiter “Responsible Investment” des dänischen Pensionsfonds PKA, im Gespräch mit Capital.de. PKA, Dänemarks viertgrößter Pensionsfonds, ist einer der Unterstützt der Analyse, zusammen mit drei der größten Pensionsfonds Frankreichs, Schwedens und der Niederlande sowie dem britischen Vermögensverwalter Legal & General Investment Management. Gemeinsam verfügen diese fünf Großanleger über mehr als 1200 Mrd. Euro. Sie haben die Studie weniger aus ökologischer Gesinnung als aus ökonomischem Interesse unterstützt, um mehr über die finanziellen Risiken für ihre eigenen Portfolios zu erfahren.