Das Fünf-Sterne-Problem des Internets

11. Apr 2017 , Geoffrey Fowler, Wall Street Journal

Wissen Sie, für was ich null Sterne vergeben würde? Die meisten der Sterne-Bewertungen sehen Sie online. Du musst Sterne vergeben an Deinen Uber-Fahrer, den Film, den Du gestreamt hast, das Ben & Jerry’s-Eis, das Du bestellt haben - und den Kerl, der es ausgeliefert hat.

Und was bekommt man dafür? In einem kleinen Experiment habe ich mir alle Klebebänder angeschaut, die bei Amazon verkauft werden. Für die 250 Typen und Größen lag die durchschnittliche Bewertung bei 4,2 Sternen. Auf Yelp habe ich mir Eisdielen in San Francisco angeschaut: Mehr als die Hälfte erhalten entweder 4,5 oder 5 Sterne. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Uber-Fahrer mit einer Bewertung unter 4,3 Sterne gesehen hätte.

Tatsächlich erhalten online bewertete Produkte durchschnittlich 4,3 Sterne, wie Power Reviews bei der Analyse von mehr als 1000 Online-Shops festgestellt hat.