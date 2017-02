Influencer - von Avocados und Advocates

09. Feb 2017 , Matthias Ziegenhain

„Mach doch mal was mit Influencern! Können wir nicht Blogger dafür buchen?! Leadgenerierung? Da können wir einfach Influencer in die Kampagne einbinden!“ So oder so ähnlich geistern die Floskeln unermüdlich in Unternehmen und Agenturen umher. Gern vorgetragen mit reichlich Bedeutungsschwere. Man könnte meinen Influencer seien eine gar magische Zutat, mit der ein jedes Gebräu mit einem lauten Knall zum Zaubertrank wird. Rein damit, einmal umrühren, fertig. Entsprechend ziellos kommen viele Resultate im echten Leben daher. Oder anders formuliert: Wenn dir das nächste Mal ein Fashion-Blogger erzählt, wie geil der neue Staubsauger von XY ist, dann gehe kurz in dich und frage dich, wie stark hier die Wirkung tatsächlich ist.

Daher mein dringendes Anliegen: Leute, hört doch bitte auf, diese Influencer-Kiste ohne eine gescheite Strategie zu verkaufen. Die immer gleichen Muster, die immer gleichen Gesichter. Dabei meint Influencer Marketing soviel mehr als schnöde Produktplatzierung durch hippe YouTube-Teens.

Das führt uns zur eigentlichen Problematik, denn schon die Begrifflichkeit selbst differenziert kein Stück. Spricht man von Influencern ist völlig unklar, ob von Äpfeln, Birnen oder Avocados die Rede ist. Ein Influencer kann ein bezahlter Youtuber sein, aber eben auch ein zufriedener Kunde, der online seine Liebe zu einer bestimmten Brand kommuniziert. Das typische Szenario sieht meist wie folgt aus: Marke bezahlt Influencer, Influencer liefert Markenbotschaft an Zielgruppe. Damit wird der Influencer zum Brand Ambassador. Natürlich nur so lange, wie es Taschengeld gibt, dann ist Schluss. Die nächste Kooperation kommt bestimmt.