In 4 Schritten zum Manager‑Diplomaten

18. Aug 2017 , Gerlinde Manz-Christ

Suchen Sie sich für Ihre Interessen Kooperationspartner, bereiten Sie das Thema in Einzelgesprächen mit ausgewählten Verbündeten vor. So haben Sie im Ernstfall bereits Testimonials, die Ihr Anliegen unterstützen. Tragfähige Beziehungen entstehen übrigens am ehesten, wenn Sie das Beziehungskonto regelmäßig auffüllen und nur selten etwas entnehmen. Das erfordert Zeit, beschert aber Vertrauen – und diese weiche Währung ist ein unschlagbares Zahlungsmittel im unternehmerischen Miteinander.

Schlagen die Wogen in einem Gespräch oder Teammeeting hoch, sollten Sie regulierend eingreifen. Mit Worten wie „Ich glaube, die Gemüter sind sehr erhitzt,“ oder „Wenn wir so weitermachen, enden wir in einer Sackgasse.“ So lässt sich eine Pause einleiten, die für einen Stimmungswechsel sorgen kann. Einen besonders emotionalen Mitarbeiter oder Kollegen hingegen anzufahren, ist genau jener Tropfen Öl, der das Feuer der Empörung auflodern lässt. Der andere fühlt sich vollends missverstanden und missachtet.

4. Nicht Vorpreschen: Holen Sie die Konfliktparteien ab

Wer sein Ziel blindlings verfolgt, verliert jeden Mitstreiter. Ihre eigenen Bedürfnisse können Sie nur erfolgreich befriedigen, wenn Sie auch die Bedürfnisse der anderen in den Blick nehmen. Es gilt, jedes Teammitglied dort abzuholen, wo es steht. Wird jemand in einer Diskussion besonders emotional, fragen Sie sich: Was für ein Bedürfnis steht hinter dieser Reaktion? So finden Sie am ehesten den Zugang zum Kollegen. Gelingt es Ihnen, auf sein Bedürfnis einzugehen, bereinigen Sie auch den vermeintlichen Konflikt. In diesem Zusammenhang wird auch von Verhaltensökonomie gesprochen. Ihr liegt vor allem eine Frage zugrunde: Wie kann ich Menschen in Organisationen dazu bringen, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten? Wer die Bedürfnisse des Einzelnen kennt, hält den Busfahrplan zum Ziel in den Händen.