Livestream mit Nobelpreisträger Holmström

15. Nov 2016 , Capital-Redaktion

Livestream ab 18 Uhr: Munich Lectures in Economics mit Nobelpreisträger Bengt Holmström: „Money Markets and Financial Intermediation“

Das Center for Economic Studies ehrt einmal im Jahr einen international herausragenden Ökonomen als „Distinguished CES Fellow“. In diesem Jahr wird Bengt Holmström diese Ehre zuteil. Der „Paul A. Samuelson Professor of Economics“ am MIT Economics erhielt in diesem Jahr auch den Nobelpreis für Wirtschaft. Holmström sei ein großartiger Wissenschaftler, der diese Auszeichnung verdient habe, hatte Ifo-Präsident Clemens Fuest zu der Auszeichnung gesagt.

In München spricht der aus Finnland stammende Ökonom über „Money Markets and Financial Intermediation“. Den Livestream über die Veranstaltung können sie hier im Internet verfolgen: