9 Tipps für den heimlichen Büroschlaf

28. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Es gibt viele Gründe, bei der Arbeit müde zu sein. Gute Gründe, wie die Nacht durchgearbeitet zu haben. Und weniger gute, wie die ganze Nacht durchgezecht zu haben. Oder ganz normale Gründe. Schlaflosigkeit, Kind krank, die Spätvorführung des neuen Star-Wars-Film.

Jeder dritte Deutsche würde gerne hin und wieder einmal die Augen bei der Arbeit schließen. Doch während in Ländern wie Japan, Großbritannien, den USA oder den Siesta-Staaten die Schlafpause zum Alltag oder zumindest Tolerierten gehört, räumen ganze sechs Prozent der Deutschen offiziell ein, dass sie zwischendurch schlafen – denn hier ist sogar der kleinste Powernap am Laptop verpönt.

Also muss heimlich gemutzelt werden, allen Studien zum Trotz, die sagen, dass die Konzentrationsfähigkeit um 16 Prozent steigt. In deutschen Büros wird sogar mehr geschlafen als vermutet. Ein Viertel der Deutschen, schätzt der Regensburger Schlafforscher Jürgen Zulley, nickt bei der Arbeit heimlich ein.

Bereits überschaubare, nicht repräsentative Umfragen fördern Abgründe zutage: Bei IBM wurde heimlich in Embryostellung unter dem Schreibtisch genächtigt. Bei der französischen Großbank BNP Paribas wurden ungeniert Tastaturen als Kopfkissen missbraucht. Als einer der Schläfer einmal die letzten Drinks beim Aufwachen spontan auf der Tastatur entsorgte, schleppten ihn umsichtige Kollegen auf die Behindertentoilette. Ausschlafen! Überhaupt die Toilette: ein beliebter Ort in manchem Dax-Konzern. Eine Beraterin in Berlin empfiehlt Akten- oder Garderobenschränke. Und der Klassiker scheinen Schwangerenliegen zu sein.

Hier unsere Tipps für das heimliche Nickerchen: