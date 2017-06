7 Tipps gegen die Ohnmacht im Job

11. Jun 2017 , Klaus Grochowiak

Wie Mitarbeiter in schwierigen Machtkonstellationen ihren Ohnmachtsgefühlen abhelfen können. Von Klaus Grochowiak

Klaus Grochowiak ist Coach und NLP-Experte (Neuro-Linguistisches Programmieren). Er ist Gründer und Leiter der Creative NLP Academy in Wiesbaden und hat mehrere Bücher geschrieben. Mehr zum Thema Macht der Kommunikation

Die Fachabteilung einer großen Bank erhielt von ihrem Finanzvorstand den Auftrag, die Konsequenzen eines Schuldenschnitts griechischer Staatsschulden zu eruieren. Die Chefin dieser Abteilung war davon wenig begeistert, da sie sich in dieser Materie nicht gut genug auskannte, während sich an dem Punkt einer ihrer mit ihr konkurrierenden Mitarbeiter als Spezialist profilieren konnte.

Die Einigung der europäischen Finanzminister auf Bürgschaften für die Kredite, nahm dem Thema dann jedoch die Brisanz. Der Finanzvorstand teilte der Abteilungsleiterin mit, dass es zwar zunächst in den Hintergrund rücke, doch auf kleiner Flamme durchaus weiter bearbeitet werden solle.

Sie informierte ihren „speziellen“ Kollegen daraufhin derart, dass das Projekt eingestellt sei und er dies an alle anderen Mitarbeiter der Abteilung, die seit Wochen an diesem Projekt arbeiteten, zu kommunizieren habe.

Diesem kam das merkwürdig vor und er überlegte, sich beim Vorstand über die Anweisung zu vergewissern. Da dies jedoch ein offenes Misstrauensbekunden seiner Vorgesetzten gegenüber gewesen wäre, ersann er etwas anderes: Er versandte eine E-Mail an die komplette Abteilung, in der er sachlich mitteilte, dass er um 10:30 Uhr von Frau Dr. XY die Anweisung bekommen habe, die Arbeiten am Projekt „Schuldenschnitt Griechenland“ umgehend einzustellen. Den Vorstand setzte er ins Carbon Copy.

Keine 14 Tage später hatte er die Kündigung der Abteilungsleiterin auf dem Tisch. Was war geschehen?