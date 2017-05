7 Tricks die produktiver machen

31. Mai 2017 , Capital-Redaktion

Ein Arbeitstag hat nicht unbegrenzt viele Stunden. Und es gibt ja auch noch ein Leben nach dem Feierabend. So schaffen Sie mehr am Tag

2. Mach regelmäßig Pausen

Klingt kontraproduktiv, ist es aber nicht. Auch das hat eine Studie belegt. Wer ohne Pause an einem Projekt arbeitet, wird unkonzentriert, macht Fehler, verliert an Energie. Nie länger als 90 Minuten am Stück arbeiten, das hat eine Studie der Florida State University herausgefunden. Nutzen Sie längere Pausen für Sport oder einen längeren Spaziergang. Das steigert die Produktivität im Job.