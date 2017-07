6 Kniffe, wie Sie Ihre Zweifel zerstreuen

04. Jul 2017 , Capital-Redaktion

Jeder Mensch, der nicht wie eine Maschine funktioniert, kommt in seinem Job immer wieder an einen Punkt, an dem er an sich selbst zweifelt. Statt „Yes, we can“ heißt es dann: Schaffe ich das? Bin ich gut genug? Was passiert, wenn es schief geht?

„Negative News Network“ nennt der US-Buchautor und Kreativitätscoach Sam Harrison solche Stimmen im Kopf – und rät: „Geben Sie ihnen nicht mehr Aufmerksamkeit, als sie verdienen.“ In seiner Kolumne erklärt Harrison, wie sich die Zweifel aus dem Kopf vertreiben lassen, um wieder Platz für Kreativität zu schaffen.