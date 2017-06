7 Dinge, die Mitarbeiter als Chef tun würden

12. Jun 2017 , von Madeleine Hofmann

Jetzt bestimme ich: Eine neue Umfrage zeigt, was die Deutschen ändern würden, wenn sie einen Tag lang der Boss sein könnten. Wer als „echter“ Chef um zufriedene Mitarbeiter bemüht ist, sollte sich die Ergebnisse zu Herzen nehmen.

Zu autoritär, zu hochnäsig, zu aufbrausend, zu geizig: Am eigenen Chef hat man als Mitarbeiter fast immer etwas auszusetzen. Was man doch alles anders machen würde, wenn man nur einmal in die Rolle seines Vorgesetzten schlüpfen dürfte.

Die Karriereberatung von Rundstedt hat jetzt in der Umfrage „Talents & Trends“ gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact rund 1000 Männer und Frauen in Deutschland zu ihren Chefs befragt. Und herausgefunden: Tatsächlich sind nur 16 Prozent aller Deutschen mit ihrem Chef rundum zufrieden. 75 Prozent der Befragten würden einiges Umkrempeln, wenn sie selbst das Sagen hätten. Dabei stechen vor allem die jungen Arbeitnehmer heraus: Während 69 Prozent der 50-69-Jährigen gerne für einen Tag Chef sein wollen, würden gleich 82 Prozent der 18-34-Jährigen, also die Mitglieder der sogenannten Generation Y, gerne etwas im Unternehmen verändern. Von den Vorschlägen der Befragten können sich Führungskräfte einiges abschauen.