6 Tipps für die richtige Berufswahl

14. Jul 2017 , Volker Leinweber

Noten nicht überbewerten

Jugendliche, die sich bei uns um eine Ausbildung bewerben, müssen einen Eignungstest absolvieren. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass die Ergebnisse im Eignungstest nicht unbedingt die Schulnoten widerspiegeln. Denn die geben nur Hinweise auf fachliche Fähigkeiten. Für den beruflichen Erfolg sind aber vor allem Persönlichkeit, Engagement und der Umgang mit Menschen gefragt. Gute Noten sind deshalb keine Erfolgsgarantie für Ausbildung und Studium. An fachlichen Defiziten kann man arbeiten. Schwieriger wird es, mangelnde Leidenschaft oder Teamfähigkeit auszugleichen.

Andererseits können Schulnoten in der Relation schon gewisse Hinweise geben. Wer in Mathe schlecht ist und Physik in der Oberstufe abgewählt hat, sollte sich gut überlegen, ob ein MINT-Studium das Richtige ist. Viele stürzen sich in ein Studium, wo wir schon am Abiturzeugnis sehen, dass es nicht reichen wird.