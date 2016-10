6 Psychosen dank Smartphone

13. Okt 2016 , Capital-Redaktion

Vielleicht ist es nur Samsungs Beitrag zur Volksgesundheit, dass das Galaxy Note 7 in Flammen aufgeht. Ein Stück Aufklärung, wie gefährlich Smartphones sein können. Die Erkenntnis soll sich einbrennen. Denn mittlerweile wollen Ärzte und Psychologen eine ganze Reihe an Volkskrankheiten erkannt haben, die es ohne Smartphone, Internet und Handy nicht gäbe - und natürlich gleich mit brisanten Studien belegt. Dramatisch klingende Namen dürfen da nicht fehlen. „Discomgoogolation“ klingt so tragisch, dass Ihr Kollege Sie sicherlich liebevoll in den Arm nehmen wird, wenn Sie mit traurigen Augen von Ihrem Leid klagen. Aber da geht noch mehr: Die sechs schrägsten Smartphone-Psychosen.