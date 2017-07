6 Tipps für bessere Entscheidungen

03. Jul 2017 , Capital-Redaktion

2. Suchen Sie Muster

Überlegen Sie, welche wichtigen Entscheidungen Sie in der Vergangenheit treffen mussten. Führen Sie vielleicht Buch darüber. Schreiben Sie auf, wann Sie in welcher Situation zu welchem Entschluss kamen. Waren Sie unter Stress? Wie viel Zeit hatten Sie? Haben Sie andere Meinungen eingeholt? Und ganz wichtig: Wie hat sich die Entscheidung am Ende ausgewirkt? Suchen Sie Muster.