5 Tipps wie man Talente fördert

06. Jun 2017 , Wolfgang Bohlen

1. Arbeitgebermarke

Marken binden Konsumenten. Sie stabilisieren den Absatz, machen ihn unabhängiger von teuren Vermarktungsstrategien und kurzfristigen Rabattaktionen der Konkurrenz. Ebenso zielt auch das Employer Branding auf langfristige Effekte: Ihm geht es darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sie zu binden und ihre Leistungsbereitschaft zu fördern. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen auf dem Land spüren durch den Trend zur Urbanisierung immer mehr die Notwendigkeit zur Eigenwerbung für die Mitarbeitergewinnung und -bindung. Zum Studium oder für die erste Arbeitsstelle zieht man in die Großstadt.

Wer also auf dem Land die Generation Y oder Z an sich binden möchte, muss an seiner Arbeitgebermarke arbeiten. Maßnahmen zum Employer Branding müssen dabei nicht teuer sein: Von Schul- und Hochschulkooperationen über Karriere- und Berufsmessen bis hin zu Mitarbeiterempfehlungsprogrammen bilden kleine Schritte den Weg in die richtige Richtung.