5 Tipps, wie Sie gute Mitarbeiter finden

30. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Die Jobsuche ist anstrengend, na klar – allerdings nicht nur für denjenigen, der sucht. Sondern auch für die andere Seite, also für die Personaler, Vorgesetzten und andere, die am Ende für die Auswahl neuer Mitarbeiter geradestehen müssen. Alle Versuche, die Kandidatensuche auf messbare Kriterien auszulegen, um möglichst objektive Entscheidungen fällen zu können, können nur zu einem gewissen Grad helfen. Am Ende geht es bei Personalentscheidungen immer um menschliche Eigenschaften – um Qualitäten, die sich nicht quantifizieren lassen wie Bruttoinlandsprodukte oder EBIT-Margen.

2. Auf Details achten

Der Recruitingprozess ist eine Kette aus vielen kleinen Aufgaben, für die Sie eine Lösung finden müssen. Das Ergebnis des Prozesses kann daher nur so gut sein wie das schwächste Glied in der Kette. Also kommt es auf jedes Detail an. Das bedeutet: Konzentrieren Sie sich auf den gesamten Prozess, lassen Sie keine Schritte aus. Und verlangen Sie von sich selbst, bei jedem Schritt Ihr Bestes zu geben.