5 Tipps, um im Joballtag fit zu bleiben

02. Jun 2017 , Jaline Kabakeris

Die Zahl der Blogs mit unzähligen gesunden Rezepten und Fitnessübungen wächst stetig. Was aber, wenn keine Zeit bleibt, sich in die Küche zu stellen, oder die einzige körperliche Aktivität am Tag der Weg vom Arbeitsplatz zum Kaffeeautomaten ist?

Wer einen Büro-Job hat, kennt das Problem. Oft sind die Anleitungen für den „healthy lifestyle“ einfach zu aufwendig. Deshalb kommen hier, ganz ohne Rezept und Sportübung, fünf Tipps, wie man seinen Arbeitsalltag trotzdem ein bisschen gesünder gestalten kann.