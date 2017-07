5 Strategien für ein erfolgreiches Business

06. Jul 2017 , Capital-Redaktion

1. Blick auf Wettbewerber

Egal, wie erfolgreich Sie sind, haben Sie Ihre Konkurrenz im Blick. Wer sind Ihre direkten Wettbewerber? Welche Produkte haben die in Angebot. Und vor allem: Haben Sie ein Ohr am Markt! Was planen Ihre Wettbewerber für die Zukunft.