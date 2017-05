5 Lektionen was Manager von Golfern lernen können

26. Mai 2017 , Capital-Redaktion

Wahrscheinlich gibt es keine andere Sportart, bei der so viele Geschäfte besiegelt werden, wie beim Golf. Dabei bietet Golfen nicht nur den passenden Rahmen, um Verträge einzutüten. Vieles aus dem Sport ist auch direkt auf die Geschäftswelt übertragbar. Das britische Magazin "Entrepreneur" hat sich auf dem Green einmal umgeschaut.

1. Es ist schwieriger als es aussieht

Wer noch nie einen Schläger in der Hand gehalten hat, der hält Golf für eine ziemlich einfache Sportart. Das liegt daran, dass man meist nur den Profis zuschaut, die mit einer vermeintlichen Leichtigkeit den Ball hunderte Meter über das Green dreschen und dann punktgenau einlochen. Was man dabei vergisst: Jahre des täglichen Trainings sind dem vorausgegangen, etliche Stunden der Quälerei. Ähnlich ist es im Business. Wer sich die Konzernbosse und Unternehmer anschaut, vergisst oft, dass niemand als Chef geboren wurde. Jahrelanges Schuften steht am Anfang einer jeden Karriere.