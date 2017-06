Management

5 heisse Tipps für einen kühlen Kopf

29. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Die gute Nachricht: Der Sommer ist da. Und die schlechte: Hitzefrei bekommen Sie nicht. Damit Sie aber im Büro nicht zerfließen, hier 5 Tipps für einen kühlen Kopf

© Getty Images

Die einen freuen sich über Temperaturen jenseits der 30 Grad, die anderen jammern. Denn auch in so manchem Büro erreichen die Temperaturen tropische Ausmaße. Wer jetzt auf Hitzefrei hofft, der wird enttäuscht. Denn was für Schüler gilt, gilt noch lange nicht für Arbeitnehmer. Zwar ist der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht verpflichtet, eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen – und eigentlich sollte laut Arbeitsrecht die Temperatur in Büros die 26-Grad-Marke nicht überschreiten. Doch als unzumutbar gilt erst eine Temperatur ab 35 Grad. Puh. Ausgenommen sind allerdings Schwangere, stillende Mütter und Mitarbeiter, die gesundheitliche Probleme nachweisen können. Für alle anderen gilt: Jammern zählt nicht, Schweiß abwischen und ran ans Werk. Rechtlos sind sie aber dennoch nicht. Das beginnt schon mit den Pausen. Die dürfen sie häufiger einlegen. Empfohlen ist, alle 45 Minuten 10 bis 15 Minuten zu verschnaufen. Und so kühlen sie sich richtig ab.

1. Chef, wir haben ein Problem Kein Arbeitgeber darf seinen Mitarbeitern zumuten, bei diesen Temperaturen in der prallen Sonne zu schuften. Das gilt auch für den Schreibtisch. Von daher haben Arbeitnehmer das Recht auf Abkühlung. Rollos, Ventilatoren oder aber Erfrischungsgetränke sollten an den heißen Tagen selbstverständlich sein. Wenn der Chef ein Knauser ist, reicht leider ein Glas kaltes Wasser. Dafür dürfen Angestellte auf eine Lockerung der Kleiderordnung pochen, so fern es sie im Unternehmen gibt. Das heißt beispielsweise: Krawatte ablegen oder auf Strumpfhose verzichten ist erlaubt.

2. Trinken, trinken, trinken Mal ehrlich, wie viel trinken Sie am Tag? Und die Rede ist nicht von dem Feierabendbierchen. Zwei Liter Wasser, Schorle oder Früchtetee sollten es schon an einen normalen Tag sein. Und bei dieser Hitze empfehlen Mediziner mindestens 3,5 Liter. Ach ja, Kaffee ist nur bedingt geeignet. Denn das Koffein treibt den Schweißfluss. Muss also nicht sein.

3. Na dann, Mahlzeit! Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Bei dieser Hitze ist Schweinshaxe mit Sauerkraut nicht die beste Wahl für den Mittagstisch. Nein, auch nicht Currywurst/Pommes. Verzichten Sie auf fettige Speisen. Greifen Sie zu Fisch und Hühnchen. Und ein Salat tut auch nicht weh. Ihr Kreislauf wird es Ihnen danken.

4. Lüften, aber bitte nur stoßweise Sie haben eine Klimaanlage im Büro? Sie glücklicher. Drehen Sie jetzt aber bitte nicht vollkommen am Rad. Kühlen Sie Ihr Büro nicht auf Eisschrankniveau herunter. Denken Sie an den Energieverbrauch. Und: Sind die Temperaturunterschiede zwischen Büro und Außenwelt allzu groß, holen sich empfindliche Seelen schon mal eine Erkältung. Muss also nicht sein. Wer keine Klimaanlage hat, sollte morgens ausgiebig lüften und ab mittags die Fenster geschlossen halten, im besten Fall die Jalousien runterlassen. Haben Sie keine, siehe Punkt 1.