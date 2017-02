Management

5 Gründe, warum Expats die besseren Gründer sind

02. Feb 2017 , Capital-Redaktion

Das Risiko, ein neues Leben in einem fremden Land zu beginnen, gleicht den Herausforderungen eines Unternehmensgründers. Also raus in die Welt.

Wer ein eigenes Business gründen will, steht vor etlichen Herausforderungen. Er betritt quasi eine neue Welt. Als Vorbereitung sollte er vielleicht die alte Welt zunächst bereisen. Dann ist er bestens vorbereitet. Fünf Gründe, warum Expats die besten Voraussetzungen haben, als Entrepreneure durchzustarten.

1. Mentalität Es ist eine Typfrage. Nicht jedem steckt es in den Genen, die Welt zu bereisen, die heimische Komfortzone hinter sich zu lassen. Dazu gehört eine gewisse Portion Abenteuerlust. Es ist nicht einfach, in einem fremden Land eine neue Existenz aufzubauen und das meist ohne große finanzielle Reserven. Ein neues Netzwerk aus Freunden und Geschäftspartnern muss aufgebaut werden. Unzählige Eindrücke prasseln auf den Neuankömmling an. Andere Sitten, andere Gewohnheiten können den Einstieg erschweren. Auch ist die anfängliche Isolation nicht jedermanns Sache. Wer aber offen mit sich und anderen umgeht, dem eröffnet sich eine neue Welt. Ein Expat ist gezwungen, sich anderen Verhältnissen anzupassen. Er lernt, mit neuen Ereignissen und Einflüssen umzugehen. Auf Menschen zuzugehen, zuzuhören, zu lernen. Alles Voraussetzungen, die auch ein Firmengründer mitbringen muss.

2. Risikobereitschaft Wer eine Firma gründet, geht ein großes Risiko ein. Nicht nur finanziell. Er muss bereit sein, zu scheitern. Und das nicht als persönliche Tragödie zu empfinden, sondern als Lernprozess. Er muss eine unangenehme Situation aushalten können. Ebenso wie starken Druck. Er muss sich durchschlagen können, auch als Einzelkämpfer. Expats geht es zu Beginn oft nicht anders. Sie müssen in einer fremden Welt klarkommen, Speisen essen, die in ihrer Heimat als eklig gelten, sich verständigen, obwohl sie die Sprache nicht sprechen. Ein Expat wird Alltagssituationen erleben, in denen er sich nicht wohlfühlt. Aber da muss er durch. Er lernt, auch schwierige Situationen zu meistern.

3. Neue Horizonte Wer ein erfolgreiches Unternehmen gründen will, braucht eine gute Idee. Wer im Ausland lebt, sich eine andere Kultur erschließt wird empfänglicher für Input. Er lernt Neues auf- und anzunehmen. Expats lernen andere Lebens- und Arbeitsweisen kennen, können das beste adaptieren.

4. Zurück aus der Zukunft Expats aus Europa oder den USA, die in Entwicklungsländern leben, haben einen gravierenden Vorteil. Viele Produkte, die in der Heimat alltäglich sind, sind in der Wahlheimat noch unbekannt. Sie kommen quasi aus der Zukunft. Durch ihre Kontakte können sie erkunden, was gegebenenfalls „das nächste große Ding“ dort werden könnte. Ein gravierender Wettbewerbsvorteil. Sie können ihr Business auf den Import noch unbekannter Güter aufbauen oder aber gegebenenfalls diese Güter dort günstig produzieren lassen und in ihre Heimat exportieren.