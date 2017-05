17. Mai 2017 , Capital-Redaktion

Startup-Mentor David Zwilling verrät, wie man am besten Nein sagt, ohne Geschäftspartner zu enttäuschen oder als Minderleister dazustehen

Jeder Unternehmer kennt das Gefühl, wenn der Tag schon wieder zu wenige Stunden hat. Und dann bombardieren Ihre Geschäftspartner Sie auch noch mit immer neuen Anfragen: Der eine lädt Sie zu einer Konferenz ein, der andere will, dass Sie ihn bei einer Präsentation vor Investoren unterstützen, der nächste sich einfach mal wieder auf einen Kaffee treffen. Wie sollen Sie das alles schaffen? Am besten, indem Sie auch mal Nein sagen. Wie das geht, ohne Geschäftspartner zu enttäuschen, als Minderleister zu wirken oder einen wichtigen Deal zu verpassen, hat Startup-Mentor David Zwilling in einem Post erklärt.