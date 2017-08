4 Tipps für eine neue Firmenstrategie

22. Aug 2017 , Marc Sniukas

Das führende Schweizer Spital, die Klinik Hirslanden in Zürich hat gefragt, wie eigentlich Patienten ein Spital auswählen. Die erste Erkenntnis, sie tun das gar nicht. Es ist der Hausarzt oder der operierende Spezialist, der sie in ein bestimmtes Spital schickt. Die zweite Erkenntnis: Für den Patienten ist die nicht-medizinische Betreuung nach der Operation viel wichtiger für die Zufriedenheit und die Wiederempfehlungsrate als die Operation selbst (unter der Voraussetzung, dass sie erfolgreich war).

Wissen Sie eigentlich wieso Ihre Kunden zu Ihnen kommen? Oder wieso Ihre Nicht-Kunden nicht kommen? Die meisten Unternehmen glauben es zu wissen, aber so richtig tun sie es nicht. Gehen Sie hinaus und reden Sie direkt mit Kunden und Nicht-Kunden. Fragen Sie sie nach ihren Bedürfnissen, wie das Kundenerlebnis aussieht, und was sie daran hindert Ihr Produkt zu konsumieren, oder eine zufriedenstellende Serviceerfahrung zu haben.

Innovative Strategien entwickeln sich kontinuierlich, d.h. der traditionelle Prozess von „Analyse – Planung – Umsetzung“ bremst diese Entwicklung. Innovative Unternehmen entwickeln eine erste, sehr einfache Version der Strategie und testen sie sofort. Ohne langwierige und detaillierte Planung! Durch die ersten Schritte lernen sie, ob und wie gut die Strategie funktioniert, adaptieren sie, und setzen die nächsten Schritte um. Durch mehrere Zyklen von Umsetzen, Lernen, Adaptieren, entwickelt sich die Strategie schrittweise weiter, bis zu einem Punkt, an dem sie so gut funktioniert, dass sie auf größerer Ebene ausgerollt werden kann. So schaffen diese Unternehmen schnelles und kontinuierliches Wachstum.

4. Lassen Sie los!

Die amerikanische Rockband Nine Inch Nails hat vor einigen Jahren ein neues Album auf den Markt gebracht und damit 1,6 Mio. Dollar Umsatz gemacht. In der ersten Woche. Das Interessante daran ist, dass Nine Inch Nails weder einen Plattvertrag hatte, noch wurde das Album auf iTunes verkauft. Es stand ganz einfach zum gratis Download zur Verfügung! Überlegen Sie mal: Hier ist eine Organisation, die ihr Produkt gratis verteilt und dennoch 1,6 Millionen Umsatz macht.

Viele von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich denken „Schön und gut, aber bei uns würde das nie funktionieren“. Und Sie haben Recht! Wenn Sie an den bestehenden Strategiemodellen, und –prozessen, sowie den herkömmlichen Denkweisen festhalten, wird so etwas sicherlich nie und nimmer gelingen. Dazu müssen Sie loslassen und sich trauen neue Wege zu beschreiten. Das Wichtigste dabei: Sie müssen anfangen und den ersten Schritt wagen. Und das Geheimnis von Nine Inch Nails lüften wir in The Art of Opportunity.