4 Gründe, warum Ziele nicht zum Ziel führen müssen

01. Feb 2017 , Capital-Redaktion

Jährlich grüßt das Murmeltier. Immer im Januar oder Februar ziehen sie aus, die modernen Chefs und ihre Mitarbeiter, um die Ziele für das neue Jahr zu erarbeiten. Dann sitzen sie da, mal auf Mallorca wie jüngst Xing, mal in trendigen Co-Working-Areas, Hauptsache in neutraler Atmosphäre, lassen sich inspirieren, massieren die Hirnmasse oder ertränken sie zumindest in Kaffee.

Kick-off nennt sich das ganze dann neudeutsch. Und manch einer fragt sich, was ist eigentlich aus den ganzen guten Ansätzen des Vorjahres geworden, und aus dem Jahr davor? Ein bisschen ist es wie mit Silvester und den guten Vorsätzen. Kaum getroffen, schon vergessen. Könnte man meinen. Doch beim Entwickeln neuer Ziele geht es oft gar nicht um konkrete Ziele, die auch umgesetzt werden müssen. Es geht vielmehr darum, neu und anders zu denken. Es geht um Methodik. Und Selbstbewusstsein.