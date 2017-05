4 Denkfehler von Chefs auf Kuschelkurs

22. Mai 2017 , Bernd Slaghuis

Was früher die Anweisung von oben war, wird heute vorsichtig in Watte gepackt. Aber ein weichgespülter Kuschelkurs ist keine gute Alternative. Von Bernd Slaghuis

Wer ist der bessere Chef für die Angestellten von morgen? Alter Ego-Macho oder empathischer Kumpel-Typ? Große Verunsicherung macht sich breit in Deutschlands Chef-Etagen. Die Verwirrung, was gute Führung auszeichnet, war selten so groß wie heute. Noch sitzen viele Bosse der alten Schule ganz oben. Doch sie merken, dass Durchsetzungskraft und Härte bei der Basis nicht mehr ankommen.

Drei Viertel der Chefs wünschen sich einen Paradigmenwechsel in der Führungskultur, so eine Studie der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Veränderung bedeutet Unsicherheit. Die Folge: Angst und Lähmung in der Organisation. Und so wird aus dem gestern erfolgreich autoritären Kontroll-Chef heute der freundliche Motivator auf Kuschelkurs. Die gute alte hierarchische Führung scheint verpönt, doch der hippe demokratische Weichspülgang ist so noch keine Alternative. Vier Denkfehler von Chefs auf Kuschelkurs: