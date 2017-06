3 Vorbilder für flexibles Arbeiten

02. Jun 2017 , von Jens Brambusch

Wer den ‚war on talents’ gewinnen will, muss seinen Mitarbeitern flexibles Arbeiten anbieten. Asana, Dropbox und Dell zeigen, wie es geht

Ein Kickertisch im Büro – nett! Frühstück für lau für alle Mitarbeiter – toll! Und dann auch noch einmal die Woche Yoga mit den Kollegen – hm, ja! Firmen, die sich als besonders cool und hipp präsentieren wollen, setzen auf diesen Schnickschnack. Und in der Tat: Das hat ja auch was. Aber dennoch ist das alles kein Grund für einen Jobwechsel. Wer ausgezeichnete und hoch motivierte Mitarbeiter rekrutieren will, der muss vor allem eines anbieten: flexibles Arbeiten. Das haben jüngste Studien der Unternehmensberatung McKinsey und der US-Jobbörse Fairy God Boss wieder mal belegt. Capital widmete der neuen, freien Arbeitswelt bereits im Oktober 2014 eine Titelstory.

Firmen, die den ‚war on talents’ für sich entscheiden wollen, müssen flexibles Arbeiten anbieten, sagt Joanna Barsh von McKinsey. Was jedoch nicht bedeute, dass die Mitarbeiter nur noch von zu Hause arbeiten sollen, ergänzt Romy Newman von Fairy God Boss. Flexibilität bedeute vielmehr, dass der Mitarbeiter seine Zeit frei einteilen könne und nicht von 9 bis 17 Uhr in Meetings festhänge. Denn jeder wisse am besten für sich, wann er wie und wo am produktivsten arbeite. Der Deal lautet: Ich weiß, was ich zu tun habe. Und Du vertraust mir, dass ich das schaffe.