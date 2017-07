Management

3 Regeln, wie Sie Ihre Firma erfolgreich führen

05. Jul 2017 , Kerstin Gernig

Laut einer Umfrage machen 70 Prozent der Mitarbeiter Dienst nach Vorschrift. Kerstin Gernig über Wege das zu ändern.

Kerstin Gernig arbeitet als Business- und Team-Coach und leitet Erfahrungsaustauschgruppen für Unternehmer. Ihr Buch „Werde, was du kannst! Wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird“ ist bei Murmann Publishers erschienen. Weitere Informationen: werdewasdukannst.de (Foto: Dieter Düvelmeyer)

Es lohnt sich, immer wieder über Führung nachzudenken, denn das wichtigste Kapital eines Unternehmens sind die Mitarbeiter: ihre Köpfe, ihre Hände und ihre Herzen. Jeder trägt mit seinen individuellen Stärken zum Gewinn eines Unternehmens bei. Angesichts der Fülle an Literatur zum Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche oder auch Mitarbeitermotivation stellt sich allerdings die Frage, weshalb die jährlichen Gallup-Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit eher ernüchternd ausfallen: 15 Prozent der Angestellten identifizieren sich mit ihrem Beruf – das sind die „happy few“. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und 15 Prozent befinden sich bereits in der inneren Emigration. Diese Zahlen sagen nicht nur etwas über die Führungskultur in Deutschland aus, sondern auch über die Mentalität der Arbeitnehmer. Denn wer Dienst nach Vorschrift macht, überlässt die Verantwortung anderen, sowohl für das Unternehmen als auch für die eigene Entwicklung. Das lässt sich ändern.

Formulieren Sie klare Spielregeln Frustration entsteht bei Mitarbeitern häufig, wenn Spielregeln nicht klar sind, willkürlich verändert oder leichtfertig durchbrochen werden. Wo Spielregeln nicht geklärt sind, tut jeder, was er kann – nach bestem Wissen und Gewissen und nach seinen eigenen Vorstellungen. Diese Vorstellungen entsprechen nicht immer den Erwartungen der Führungskräfte. Deshalb lohnt es sich, über Spielregeln als zentralem Teil der Führungskultur nachzudenken: Wie partizipativ ist der Führungsstil? Wie hierarchisch sind die Strukturen? Wie viel Selbstverantwortung wird erwartet oder auch ermöglicht? Wo Menschen eigene Ideen und Vorschläge einbringen können, werden sie kreativer, entfalten sie ihre Potentiale und identifizieren sie sich stärker mit ihren Aufgaben und dem Unternehmen. Bei einem partizipativen Führungsstil werden Spielregeln oft gemeinsam entwickelt oder zumindest reflektiert. Wer die Chance bekommt, an den Spielregeln mitzuwirken, übernimmt mehr Verantwortung für das Unternehmen und entwickelt auch ein anderes Zugehörigkeitsgefühl. Denn wenn nicht nur im, sondern ab und an auch am Unternehmen gearbeitet wird, entsteht eine andere Identifikation mit dem Unternehmen. Schon ein Tag Auszeit im Jahr für solche Prozesse kann Wunder bewirken oder zumindest zu neuen Erkenntnissen beitragen. Dann müssten sich engagierte Mitarbeiter in Feedbackbögen nicht mehr beschweren, dass „auf Privatleben, Urlaub und Feierabend nicht genügend Rücksicht genommen wird“. In Zeiten ständiger Erreichbarkeit über Diensthandy oder Mails einerseits und steigenden Raten bei Stress und Burnout andererseits, gehören Arbeitszeiten zu Spielregeln, bei denen es um das wichtigste Kapital ihres Unternehmens geht: die Menschen und ihre Gesundheit. Für Mitarbeiter und Führungskräfte spielt die Balance von Arbeit und Leben gleichermaßen eine zentrale Rolle. Deshalb formulieren Sie klare Spielregeln und leben Sie sie auch vor.

Kommunizieren Sie auf Augenhöhe Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter geben auf die Frage „Was gefällt Ihnen an dem Führungsstil Ihrer Chefin gut?“ folgende Antworten: „die Wertschätzung, die sie uns entgegen bringt; dass sie ein offenes Ohr für alle Probleme und Wünsche hat (beruflich und privat); dass alle im Team den gleichen Stellenwert haben, so dass es kein Konkurrenzverhalten innerhalb des Teams gibt; dass jeder wichtig ist und sie uns das auch zeigt; dass sie in allen Belangen äußerst großzügig ist; dass ihre Begeisterung (fast immer) ansteckend ist; dass wir viel Freiraum haben, eigenständig zu arbeiten; dass jeder nach seinen Stärken gefördert wird (sie kann Potential quasi „riechen“); dass sie im Grunde nicht führt oder anordnet, sondern uns Mitarbeiter meist in Entscheidungen einbezieht; dass sie uns Vertrauen entgegenbringt; dass sie uns Verantwortung überträgt, aber bei Fragen nicht allein lässt; das es immer wieder auch Raum für Spaß, Albernheiten und Blödsinn gibt.“ Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Das sind O-Töne von Mitarbeitern. Wer hätte keine Lust, in so einer Firma zu arbeiten?! Ein extrem erfolgreiches Unternehmen, das sich vor Initiativbewerbungen nicht retten kann. Hier wird mehr miteinander als übereinander gesprochen. Hier gibt es Zeit füreinander. Hier wird einfühlsam und auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Eine der wichtigsten Aufgaben guter Führung ist es, Zusammenarbeit zu organisieren und Kommunikation auf Augenhöhe zu praktizieren. Genau das passiert hier.