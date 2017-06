3 Fehler, die Sie als Chef nie machen sollten

16. Jun 2017 , Torsten Osthus

Sie haben die Verantwortung für eine Aufgabe auf Ihre Mitarbeiter übertragen und dann passiert er: der Fehler, der Ihren Kunden teuer zu stehen kommen könnte und gar das ganze Projekt gefährdet.

Und nun? Den Fehler einfach durchgehen lassen und so tun als wäre nichts gewesen, ist keine Option. Schließlich ist es Ihre Aufgabe als Führungskraft, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter dafür Verantwortung übernimmt. Das Zepter wieder an sich reißen, um das Projekt zu retten und vor allem den Kunden zu halten, ist ebenfalls keine Lösung. Wenn Sie den Mitarbeiter vom Projekt abziehen, untergraben Sie Ihr Empowerment. In Zukunft würde er nie wieder Verantwortung übernehmen. Und um selbst ins Projekt einzusteigen und Händchen zu halten, fehlt Ihnen die Zeit. Was für ein Dilemma.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Sie es schaffen, dass Ihr Mitarbeiter weiter selbstverantwortlich arbeitet, motiviert bleibt, gute Ergebnisse abliefert und Ihnen den Rücken frei hält: Vermeiden Sie diese drei Fehler.