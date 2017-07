10 Tipps für smarte Teamarbeit

11. Jul 2017 , Frank Kühn und Michael Kempf

Wer Smart Factories will, kommt an Smart Teamwork nicht vorbei. Frank Kühn und Michael Kempf erklären, wie es funktioniert.

Die Vision: Smart Factories und Industrie 4.0. Das Umfeld: digital, schnell, volatil. Die Erfahrung bisher: stockende Abläufe, scheiternde Fusionen, lähmende Konflikte, tägliche Querelen. Was in den Unternehmen behindert Performance und Veränderung? Oft heißt es: mangelnde Verständi­gung, aneinander vorbei arbeiten, Grabenkämpfe.

Die einen liefern raffinierte Strategien und Best Practices, die anderen unterstützen die Umsetzung in der Organisationsrealität. Wie wird die Teamhaltung wirkungsvoll gefördert? Veränderung beginnt immer sofort, hier und jetzt, und das sollte gemeinsam sein.

Coffee Talks, Weeklies und Daily Start-ups, Besuche zwischen Abteilungen, in denen alle gemeinsam erkennen, worum es geht und warum es wichtig ist, an einem Strang zu ziehen. Den Willen für das Miteinander vorleben. Das reduziert Widerstände und Doppelarbeiten.

Das gilt auch hierarchieübergreifend, in der Linie wie in Projekten. Also auch Experte und Vorstand vereinbaren: Wie wollen wir es mit unserer Präsentation morgen in der Vorstandssitzung machen? Wer steigt ein? Wer trägt vor? Wer macht das Schlusswort? Das stärkt Effizienz und Wirksamkeit.

Wenn wir gemeinsam etwas schaffen wollen, hilft es, sich auf einige Regeln zu einigen: Was ärgert und behindert uns? Worauf wollen wir achten, damit es gut geht? Wenn es nicht klappt: Regeln überprüfen und neu vereinbaren. Den Erfolg spüren wir in besserer Performance.

Das heißt nicht nur in die Konzepte kluger Köpfe investieren, sondern auch in die gemeinsame Umsetzung. Gute Strategie-, Geschäfts- und Veränderungsprozesse planen die Teamarbeit aktiv ein. Damit Sinn und Zielsetzung auch bei den Mitarbeitern ankommen.

In Teamarbeit investieren (nicht nur in Strategie- und Strukturpapiere)

Warten hilft nicht

Niemand weiß, wie es in der Zukunft zugehen wird, Unternehmen und Veränderungen sind im­mer weniger planbar. Warten hilft nicht. Wir müssen uns mit unseren Teams auf unsichereres Terrain wagen. Dafür müssen wir auch unser persönliches Teamdenken und –handeln vorleben: Wie sehe ich mich darin, wie bringe ich mich ein, was würden mir andere auf diese Fragen antworten?

Verlässliches Miteinander ist dringender denn je, erscheint aber immer ober­flächlicher und fragiler. Steigende Informationsflut, zunehmende Unverbindlichkeit in den Unter­nehmen, unabsehbarer Wandel von Strukturen, kurzfristigere Wechsel zwischen Arbeits­plätzen, die soziale Schere in der Gesellschaft: das alles lässt Zusammenhalt schwerer entstehen.

Mit guter Teamarbeit gelingen die Dinge besser. Das gilt im Unternehmen, und darüber hinaus, zum Beispiel in Think Tanks und Labs, Communities und Plattformen. Es ist so viel Motivation, Wissen und Kreativität in der Welt, die nach Öffnung und Austausch verlangt.

Wir müssen die Herausforderungen im Unternehmen gemeinsam angehen. Taylorismus und hierarchische Machtfantasien, Command and Control haben ausgedient. We like Teamarbeit: Damit werden wir schneller und erfolgreicher.