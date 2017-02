10 Dinge, die wir von Richard Branson lernen können

01. Feb 2017 , Capital-Redaktion

Was ist Bransons Erfolgsgeheimnis? Was können wir von ihm lernen?

Mit 20 Jahren gründete Branson sein erstes Unternehmen. Es trug den Namen Virgin - ein Schallplattenversand mit einigen Läden. Zwei Jahre später gelang Branson der große Wurf. Mittlerweile hatte er sich ein Studio zugelegt und den damals noch unbekannten Mike Oldfield unter Vertrag genommen. Dessen erstes Album machte ihn reich. „Tubular Bells“ wurde über fünf Millionen Mal verkauft. Es war der Grundstock für Bransons Virgin-Imperium. Hinzu kamen unter anderem eine Fluglinie, eine Schmiede für 3D-Computerspiele und das Projekt Spaceship Two, ein Raumschiff für private Kurzflüge ins All.

2012 überquerte er als ältester Kitesurfer den Ärmelkanal. Bereits in den 80er Jahren machte Branson mit immer neuen Weltrekordversuchen Schlagzeilen. Mal als Segler, mal als Heißluftballonfahrer. Branson steckt voller Energie. „Mein Name ist Dr. Yes“, sagte er kürzlich. „Ich habe ein Team, das versuchen muss, mich zurückzuhalten.“

2. Raus gehen

Ein guter Chef sitzt den ganzen Tag im Büro? Seine Arbeitswelt hat vier Wände, einen Schreibtisch und einen Computer? Nicht so bei Branson. Er ist auf Achse, besucht Mitarbeiter und Kunden. Hat ein Ohr an der Basis. Wenn er fliegt, dann spricht er mit der Crew, den Piloten – und den Passagieren. Immer in der Hand sein legendäres kleines Notizbuch. Darin vermerkt er Anregungen, Ideen und Impulse. Und: Er nimmt die Menschen ernst. Am nächsten Tag schreibt er ihnen eine kurze Mail und bedankt sich. Seine Philosophie: Ob Konzern oder Start-up, es sei wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, gehört und ernst genommen zu werden. Glückliche und zufriedene Menschen sind treu, arbeiten hart – und mehren den Profit des Unternehmens.