10 Beispiele, wie wir Milliarden verbrennen

28. Mär 2017 , Capital-Redaktion

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht eine neue Studie schockiert. Manch eine ist absurd, andere sind erschreckend. Es geht um Milliarden. Hunderte Milliarden, die verbrannt werden. Zu Lasten der deutschen Volkswirtschaft und des Bürgers. Durch Kriminalität, Fehlverhalten und Unfähigkeit. Natürlich basieren die meisten Summen auf Schätzungen und dürften eher zu hoch als zu niedrig kalkuliert sein. Denn hinter jeder Studie steckt ein Auftraggeber mit Interessen, oft Unternehmen oder Lobbyverbände. Und seit Winston Churchill wissen wir: „Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast“. Trotzdem sind die Zahlen alarmierend. Nur mal angenommen, man könnte diese Löcher stopfen, was wäre alles möglich?

In den vergangenen zwei Jahren war mehr als jedes dritte Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen (36 Prozent), von den großen Unternehmen sogar fast die Hälfte (45 Prozent). Das ist eines der Ergebnisse der Studie „Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2016“ , die KPMG in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut TNS Emnid erhoben hat. Dabei ist die Schadenssumme für Unternehmen gestiegen. „Ausgehend von unseren Berechnungen gehen wir von einem jährlichen Schaden in Höhe von rund 100 Milliarden Euro aus“, sagt Alexander Geschonneck, Partner und Leiter Forensic bei KPMG Deutschland. Zwar ist das Bewusstsein für die Risiken, Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden, gewachsen, doch nur wenige Unternehmen sind bereit, in ihre Sicherheit zu investieren.

Zugegeben, es wird eine Schnittmenge zur Wirtschaftskriminalität geben. Der IT-Branchenverband Bitkom hat sich in einer Umfrage unter Führungskräften und Sicherheitsexperten von 1074 Unternehmen vor allem auf die digitale Gefahr konzentriert. Danach waren 51 Prozent der deutschen Unternehmen bereits von Datendiebstahl, Sabotage oder Spionage betroffen. Weitere 28 Prozent vermuten zumindest, dass es bei ihnen im Haus bereits zu einem solchen Vorfall gekommen ist. Die Schäden belaufen sich nach Schätzung der Befragten auf einen jährlichen Schaden von 51 Mrd. Euro. Sie setzen sich insbesondere zusammen durch Umsatzeinbußen durch Plagiate (23 Mrd. Euro) und Kosten durch Patentrechtsverletzungen in Höhe von 18,8 Milliarden. Verluste durch Ausfall, Diebstahl oder Beeinträchtigen von IT-Systemen sowie Produktions- und Betriebsabläufen taxieren die Betroffenen auf 13 Mrd. Euro.

4. Schwarzarbeit: 330 Mrd. Euro

Die gute Nachricht vorweg. In Deutschland nehmen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung weiter ab. „Bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in der offiziellen Wirtschaft führen dazu, dass weniger Personen ihre Arbeitskraft in der Schattenwirtschaft anbieten“, heißt es in einer Analyse des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Linz. Das Verhältnis von Schattenwirtschaft zu offizieller Wirtschaft reduziert sich der Studie zufolge im achten Jahr in Folge. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist mit 10,4 Prozent im Jahr 2016 (Vorjahr 10,8 Prozent) demnach so niedrig wie noch nie seit dem Beginn der Studienstatistik 1995.

In der Schattenwirtschaft werden laut der Schätzung Leistungen im Wert von 330 Mrd. Euro erbracht, 6 Mrd. Euro weniger als 2016. Unter Schattenwirtschaft versteht man Schwarzarbeit - also zumeist Bezahlungen in bar ohne Rechnung und an der Steuer vorbei -, aber auch andere Formen der illegalen Beschäftigung. Deutschland liegt beim internationalen Vergleich des Schattenwirtschaftsvolumens im Mittelfeld ausgewählter OECD-Länder. Dass es hierzulande im Vergleich zu den Vereinigten Staaten oder der Schweiz offenbar attraktiver ist, schwarz zu arbeiten, erklärt Co-Autor Bernhard Boockmann vom IAW mit der hohen Regelungsdichte des Arbeitsmarktes – Mindestlohn und Kündigungsschutz nennt er als Beispiele. „Je stärker der Arbeitsmarkt reguliert ist, desto stärker ist die Versuchung für Arbeitgeber, in die Schattenwirtschaft auszuweichen und dadurch die die Regulierung zu umgehen.“