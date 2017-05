Hier arbeiten wir in Zukunft

22. Mai 2017 , von Madeleine Hofmann

Digital Nomads brauchen kein klassisches Büro mehr. Dank Internet sind sie mobil, können von überall aus arbeiten - im Co-Working-Space, im Wohnwagen, am Schreibtisch oder am Strand. Der klassische Arbeitsplatz hat ausgedient. Das Buch "The New Nomads" gibt Einblicke in die mobile Lebensform der Zukunft.