Hannelore Kraft vs. Luxus-Schuhe

24. Apr 2017 , von Nils Kreimeier

Jimmy Choo! Die meisten Männer denken, die Rede sei von einem Linksverteidiger der US-Nationalelf, aber Frauen wissen, dass es hier eher um den Lionel Messi unter den Schuhherstellern geht. Das Unternehmen soll jetzt verkauft werden, der Eigentümer JAB Luxury GmbH will sich von seiner Beteiligung ebenso trennen wie von der an der Luxusmarke Bally. Die Folge: In den kommenden Wochen und Monaten wird unablässig über Luxus-Schuhe geredet, getratscht und geschwärmt werden. Das ganze Segment wird einmal mit dem Glanzfilm der öffentlichen Aufmerksamkeit überzogen. Also: Daumen hoch!

Short: Hannelore Kraft

Bei der Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens denkt man eher nicht an Luxus-Schuhe, obwohl auch sie demnächst eine Menge Aufmerksamkeit bekommen wird. Immerhin ist in knapp drei Wochen Wahl im größten deutschen Bundesland. Und da sieht es plötzlich gar nicht mehr so gut aus für Krafts regierende SPD. In einer neuen Umfrage hat die CDU gleich gezogen mit den Sozialdemokraten, ein paar Prozentpünktchen noch und es würde sogar reichen für eine schwarz-gelbe Koalition. So ganz überraschend ist das nicht: Kraft hat das Land so heruntergewirtschaftet, dass nicht einmal ein Paar Jimmy Choos dem Ganzen noch Glanz verleihen könnte.