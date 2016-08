Gute Stimmung im Team steckt Chefs an

24. Aug 2016 , Bernd Slaghuis

Doch wie sieht es eigentlich in der entgegengesetzten Richtung aus? Hat die Stimmung im Team ebenso Einfluss auf die Motivation und das Wohlbefinden der Führungskraft? Eine Studie kommt jetzt zu interessanten Ergebnissen, wie sich die Arbeitsmotivation vom Team auf die Führungskraft überträgt. Ein internationales Forscherteam von Universitäten aus Deutschland und Schweden hat durch Befragung von Führungskräften und ihren Mitarbeiter über einen Zeitraum von acht Monaten wissenschaftlich nachgewiesen, in welcher Form sich positive und auch negative psychische Zustände von Arbeitsteams auf ihre Führungskräfte auswirken.

Führung ist sozialer Interaktionsprozess

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Arbeitsengagement der Teams und dem ihrer Führungskräfte acht Monate später bestand. Gute Stimmung im Team ist ansteckend für Führungskräfte. Negative Stimmungen von Mitarbeitern wurden hingegen weniger eindeutig übertragen. Hier haben die Forscher erkannt, dass dies vor allem vom Grad des Selbstwirksamkeitserlebens der Führungskräfte abhing. Besonders empathische Vorgesetzte wurden durch emotional erschöpfte Mitarbeiter ihres Teams ebenfalls negativ beeinflusst. Dass vor allem die positiven Stimmungen zwischen Mitarbeitern und ihrer Führungskraft übertragen werden, mag daran liegen, dass Angestellten die Sichtbarkeit ihrer Erfolge wichtiger ist als die Spiegelung negativer Erlebnisse, die meist zunächst innerhalb des Teams wirken und nicht bis hoch zum Vorgesetzten durchdringen.

Die Studie belegt, was eigentlich naheliegend ist, doch im Führungsalltag manchem Chef heute nicht mehr bewusst zu sein scheint: Führung ist keine Einbahnstraße, sondern ein sozialer Interaktionsprozess von Mitgliedern innerhalb eines Systems. Viele Führungskräfte fühlen sich heute überfordert, besonders solche in der Sandwich-Position. Sie suchen nach neuen Führungstechniken und werden auch fündig - von agil über demokratisch bis hin zu holokratisch. Auch wenn diese Ansätze für die neuen Formen der Zusammenarbeit, die Megatrends rund um Industrialisierung und Digitalisierung sowie die Anforderungen insbesondere junger Generationen an Führung vielversprechend sind, geht es doch überall dort, wo noch Menschen mit Menschen arbeiten, vor allem um das wirkungsvolle Management von Beziehungen.

Doch genau hierfür fehlt es vielen Chefs heute an Zeit. Sie hetzen von Meeting zu Meeting, pushen einsilbig zwischendurch Arbeitsaufträge ins Team und geben im Feierabend per Mail Feedback zu Ergebnissen oder Fragen ihrer Mitarbeiter. Die Beziehung zwischen Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern bröckelt, der Graben zwischen ihnen wird zunehmend größer. Das, was manchem Angestellten heute als großer Handlungsspielraum und Vertrauen statt Kontrolle vorkommt, ist tatsächlich das Resultat einer unkontrolliert gewachsenen Distanz zwischen Führenden und Geführten. Eine Entwicklung, die beiden Seiten in Zukunft nicht gut tun wird.