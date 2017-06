Generation Y goes business

19. Jun 2017 , von Georg Fahrion

Für die Studie haben die Forscher der HSBC weltweit mehr als 4000 Unternehmer in elf Nationen befragt, davon 281 in Deutschland. Als Unternehmer gilt, wer einen Mehrheitsanteil an einem Privatunternehmen hält und durch unternehmerische Tätigkeiten ein Vermögen von mindestens einer Viertelmillion Dollar aufgebaut hat. Weil die deutsche Stichprobe relativ klein ist, müssen verallgemeinernde Aussagen mit Vorsicht getroffen werden. Dennoch ergeben sich interessante Einblicke.

Der Wunsch, reich zu werden, spielt für Unternehmer hierzulande eine vergleichsweise geringe Rolle bei der Entscheidung für die Selbstständigkeit: Nur 23 Prozent nennen diesen Grund. Dabei unterscheiden sich jüngere und ältere Unternehmer in Deutschland kaum. International ist ein fast doppelt so hoher Anteil, nämlich 43 Prozent, von der Aussicht auf Reichtum motiviert.

Asiatische Unternehmer ticken anders

Die HSBC-Studie spricht von einer neuen Kultur des „working smart, not hard“. Was gut für die Work-Life-Balance sein mag, wirft allerdings eine Frage auf: „Werden die Unternehmen der Millennial-Entrepreneure in der Zukunft eine vergleichbare wirtschaftliche Wirkung entfalten wie jene der Unternehmer in ihren 40ern und 50ern?“, formulieren es die Autoren.

Zumal der Trend nicht auf allen Kontinenten in dieselbe Richtung zeigt: Jungunternehmer aus der Asien-Pazifik-Region zeigen nicht nur eine viel stärkere Orientierung auf die Vermögensbildung (45 Prozent der Befragten), sondern verbringen auch mehr Zeit in ihrem Unternehmen: pro Tag fast anderthalb Stunden mehr als die asiatischen über 50-Jährigen.