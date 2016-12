EZB zwischen Verlängerung und Ausstieg

09. Dez 2016 , Kai Beller

Bei deutschen Ökonomen kam der EZB-Beschluss gut an. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher sprach von einer weisen und ausgewogenen Entscheidung. „Die Reduzierung des Volumens gibt den Finanzmärkten eine klare Perspektive für einen graduellen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik mit dem Ziel, einen abrupten Anstieg der Zinsen zu vermeiden“, sagte er. Clemens Fuest vom Ifo-Institut bezeichnete die Entscheidung als Schritt in die richtige Richtung. Es wäre aber besser gewesen, „den Umfang der Käufe Monat für Monat noch stärker zu verringern“.

Dabei mehren sich die Stimmen, die den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik fordern. Dazu gehört auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den EZB-Beschluss nicht mitgetragen haben soll. Draghi sprach in der Pressekonferenz im Anschluss an die Ratssitzung lediglich von einem breiten Konsens, den es gegeben habe.

Die Europäische Zentralbank verlängert ihr Anleihenaufkaufprogramm bis Ende 2017, reduziert aber gleichzeitig den Umfang. Ab April 2017 will sie monatlich für 60 Mrd. Euro Anleihen kaufen, statt wie bisher für 80 Mrd. Euro. EZB-Präsident Mario Draghi betonte, dass dieser Schritt nicht der Anfang vom Ende des Programms sei . Fall notwendig könne das Volumen wieder erhöht und die Laufzeit auch noch einmal verlängert werden. Eine Diskussion über das Auslaufen des Programms sei im EZB-Rat nicht geführt worden.

Der chinesische Investor teilte am Donnerstag offiziell mit, sein Angebot für Aixtron zurückzuziehen. Aktien, die sich bereits im Besitz von Fujian Grand Chip befinden, sollen am 13. Dezember zurückgebucht werden. Die Aixtron-Aktie gab kräftig nach. Kenner des Unternehmens bezweifeln, dass es eigenständig überleben kann. Mit dem chinesischen Partner wäre Geld für Forschung und Entwicklung sowie die Auslandsexpansion vorhanden gewesen.

Nach langem Tauziehen ist der Verkauf der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann doch noch gelungen. Die Rivalen Edeka und Rewe, die sich einen erbitterten Kampf um den Einzelhändler geliefert hatten, bestätigten die Unterzeichnung der Verträge. Edeka kann damit Kaiser’s Tengelmann übernehmen, muss aber 60 Supermärkte an Rewe abtreten. Branchenprimus Edeka erhält 338 Kaiser's-Tengelmann-Filialen in Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Die Nummer zwei Rewe kommt in erster Linie im Großraum Berlin zum Zug.

Mit der Lösung sind nun alle zufrieden: die beteiligten Unternehmen, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der mit einer Ministererlaubnis die Übernahme genehmigt hatte, und auch das Bundeskartellamt, das den Deal zunächst untersagt hatte. Die Behörde fürchtete eine zu große Konzentration bei Edeka. Jetzt sieht Kartellamtschef Andreas Mundt seine Bedenken ausgeräumt. Die Weitergabe der Filialen durch Edeka an Rewe führe „sogar zu einer relativen Wettbewerbsverbesserung“.