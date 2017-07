G20: Gipfelpolitik, Proteste und Glamour

Zum ersten Mal findet ein G20-Gipfel in Deutschland statt. Nach dem Begrüßungsdefilee trafen sich die 20 Staats- und Regierungschefs zu ihrer ersten Beratungsrunde. Es ging um den internationalen Terrorismus.

Auch problematische Gäste reisen zum Gipfel an. Russlands Präsident Wladimir Putin ist einer von ihnen. Immerhin zur Begrüßung lächeln der Kremlchef und die Bundeskanzlerin.

Für Trump begann die Gipfelwoche mit einem Besuch in Polen. In einer Rede in Warschau beschwor er die Einigkeit des Westens und bekannte sich zur Beistandsverpflichtung der Nato.