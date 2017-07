Für Millennials ist Co‑Working tot

28. Jul 2017 , von Jens Brambusch

Überraschendes Ergebnis einer Studie unter jungen Beschäftigten: „Das Trendthema Co-Working ist weder ein aktueller Trend noch „The next big thing“. Das behauptet United Research. Anfang des Jahres hat der Hamburger Marktforscher 1.020 berufstätige Personen zwischen 17 und 28 Jahren befragt, die in deutschen Städten ab 100.00 Einwohnern leben. Die Studie widmete sich dem Thema, wie sich Millennials, oder auch Generation Y genannt, den idealen Arbeitsplatz vorstellen. Die Hälfte der Befragten hat von Co-Working bislang keine Kenntnis genommen, ein weiteres Viertel kennt zwar den Begriff, ist sich aber nicht sicher, was sich genau dahinter verbirgt. Nur jeder Vierte der Befragte wusste Co-Working einzuordnen. Auftraggeber der Studie war ausgerechnet die Work Space Community „Friendsfactory“.

83 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keinen Bock haben, ihren Arbeitsplatz mit anderen zu teilen oder mit dem Laptop und einem Kaffeebecher auf dem Sofa zu arbeiten, während andere daneben Kicker spielen. „Co-Working ist tot“, resümiert Georg Gebhardt, der Gründer von Friendsfactory. Vielmehr wollten die Millennials ein eigenes, abschließbares Büro, vor der Tür aber ein inspirierendes Umfeld zum Netzwerken und Austauschen.