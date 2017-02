5 Tipps für mehr Freude im Berufsalltag

06. Feb 2017 , Marion Lemper-Pychlau

Es fehlt uns eben häufig die rechte Motivation . Dann muss man sich motivieren. Unzählige Gurus erklären uns bereitwillig, wie das geht. Selbstmotivierung ist eine allgegenwärtige Forderung, die wir selbst genauso an uns stellen wie unsere Arbeitgeber oder unsere Kunden. In der Kunst der Selbstmotivierung scheint unser Heil zu liegen. Sie verspricht Glück und Erfolg.

Motivation ist der Wunsch, etwas zu tun. Wer den Begriff bei Google eingibt, bekommt ungefähr 335 Millionen Einträge angezeigt. So etwas ist immer verräterisch. Denn hervorgehoben wird stets das, woran Bedarf herrscht. Das Selbstverständliche muss ja nicht betont werden! Wenn wir uns also in der Arbeitswelt derart intensiv mit Motivation beschäftigen, weist dieser Umstand auf einen eklatanten Mangel hin.

3. Das Gegenüber würde sich wahrgenommen fühlen, was einer großen Einzahlung aufs Beziehungskonto gleichkäme. So gewinnt man nicht nur Sympathie und Vertrauen, sondern oft auch weitere Aufträge.

#3 Arbeit zur Identitätsbildung nutzen

Was könnte uns bei der Arbeit glücklicher machen als der Stolz auf die eigenen Leistungen?

Dafür gibt es ein ganz einfaches Rezept: „Handle stets so, wie die Person, die du sein willst!“ Wer das beherzigt, entwickelt sich unweigerlich zur besten Person, die er nur sein kann. Ganz gleich, was um einen herum geschieht – man bewahrt sich mit allem, was man tut, die Selbstachtung. So entsteht eine selbstverständliche Würde, die in Gelassenheit und Selbstbewusstsein ihren Ausdruck findet.