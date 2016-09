Erbschaftsteuer - komplizierter Kompromiss

23. Sep 2016 , Kai Beller

Doch die Kritiker des Kompromisses glauben nicht, dass das so bleiben wird. „So stark wie die Ausnahmen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Verfassungsgericht das akzeptieren wird“, sagte der Grünen-Finanzexperte im Bundestag Gerhard Schick im Deutschlandfunk. Da ist er sich ausnahmsweise einig mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing von der FDP: „Es muss nur geklagt werden, und dann fällt das Ganze wieder wie ein Kartenhaus in sich zusammen“, sagte er dem gleichen Sender. Für die Liberalen bedeutet die jetzt gefundene Regelung den Einstieg in eine Vermögensteuer, die Grünen im Bundestag kritisieren dagegen genau wie die Linke, dass große Vermögen von der Steuer befreit werden.

An den Finanzmärkten wird mit einer Zinserhöhung nach den US-Präsidentenwahlen im November gerechnet. Yellen wehrte sich gegen Vorwürfe des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, ihre Geldpolitik sei politisch motiviert. Sie unterstütze mit ihrer Politik Präsident Barack Obama und seine Kontrahentin Hillary Clinton, hatte Trump ihr an den Kopf geworfen. Die Lage der Wirtschaft werde beschönigt, sie solle sich schämen, so Trump.

Dass Apple in der Autoindustrie mitmischen will, gilt seit einiger Zeit als ausgemacht. Unklar ist nur, wie der IT-Riese den Einstieg bewerkstelligen will. Wie immer befeuert das Nichtwissen bei Apple die Gerüchteküche, die in dieser Woche besagte, der Konzern sei an der Sportwagenfirma McLaren interessiert. Das berichteten übereinstimmend die „Financial Times“ und die „New York Times“.

Eine Bestätigung von Apple gab es wie immer in solchen Fällen nicht. Laut FT haben die Gespräche bereits vor einigen Monaten begonnen, der Ausgang sei aber unklar. Der iPhone-Hersteller sei vor allem an den Patenten und dem Know how der britischen Sportwagenschmiede interessiert, die auch in der Formel 1 mitmischt. „Wir können bestätigen, dass McLaren mit Apple nicht über ein mögliches Investment diskutiert“, sagte ein McLaren-Sprecher.

Also ist doch nichts dran an dem Gerücht? Man weiß es nicht genau. Auch das zweite Gerücht bleibt Spekulation. Apple soll in Gesprächen über den Kauf des kalifornischen Start-ups Lit Motors sein, das selbstbalancierende elektrische Motorräder entwickele, berichtete die „New York Times“. Apples Mobilitätspläne bleiben damit, was sie auch vorher waren: nebulös.