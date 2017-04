Warum China von Elon Musk nicht genug kriegt

03. Apr 2017 , Li Yuan, Wall Street Journal

Elon Musks futuristische Projekte und seine Risikobereitschaft rufen in den USA oft durchwachsene Reaktionen hervor. In China dagegen bejubeln ihn Investoren und Tech-Größen als Genie und Visionär. Sie kaufen Tesla-Autos und -Aktien – und betrachten es als Ehre, in seine Projekte zu investieren. An dem Personenkult, der Musk in China umgibt, nehmen sie mit Stolz teil. Wenig überraschend also, dass Chinas wertvollstes Unternehmen, das Social Media- und Games-Schlachtschiff Tencent Holdings, 1,8 Mrd. Dollar in Musks Elektroautohersteller Tesla gesteckt hat.

„Er ist kein gewöhnliches Genie: Es leben weniger als zehn Menschen, die tun und denken können, was er denkt und tut. Höchstwahrscheinlich ist er der nächste Thomas Edison oder Jeff Bezos seiner Generation“, sagt Joe Chen, CEO des Social Media- und Fintech-Unternehmens Renren.

Zeng Liqing, ein Mitgründer von Tencent und Angel Investor, hat eigenen Angaben zufolge über die vergangenen Jahre eine beträchtliche Position in Tesla-Aktien aufgebaut. Für ein dunkelblaues Tesla Model S mit so ziemlich jedem denkbaren Accessoire hat er mehr als 150.000 Dollar hingelegt. Er hat zudem in den Hyperloop One investiert – ein Projekt, das eine von Musk erdachte Technologie einsetzt: eine frei schwebende Kapsel in einer Röhre, in der Menschen und Güter nahezu mit Schallgeschwindigkeit zwischen Städten hin- und hergeschossen werden.