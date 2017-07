Daimler am Diesel-Abgrund

14. Jul 2017 , von Kai Beller

Ein weiterer deutscher Autobauer gerät tiefer in den Strudel des Dieselskandals. Das Amtsgericht in Stuttgart erließ einen Durchsuchungsbeschluss gegen Daimler, weil der Autokonzern zwischen 2008 und 2016 Fahrzeuge mit manipulierten Dieselmotoren in Europa und den USA verkauft haben soll. Von mehr als einer Million betroffener Autos ist die Rede.

Damit bekäme der Abgasskandal für Daimler eine neue Dimension. Der Autobauer hatte sich bisher lediglich auf eine Rückrufaktion für rund 250.000 Dieselfahrzeuge mit unzulässig hohem Schadstoffausstoß eingelassen – und das erst auf Druck des Bundesverkehrsministeriums. Im Haus von Minister Alexander Dobrindt läuten nun offenbar auch die Alarmglocken: Daimler-Vertreter wurden zum Rapport bestellt und weitere Daimler-Modelle sollen vom Kraftfahrtbundesamt überprüft werden, heißt es in einem Medienbericht. Am Donnerstag sollten die Daimler-Leute vor der VW-Untersuchungskommission auftreten.

Daimler selbst wollte zu dem Ermittlungsverfahren nichts sagen. Ein Unternehmenssprecher betonte jedoch, dass der Autobauer vollumfänglich mit den Behörden kooperiere. Konzernchef Dieter Zetsche hat die Betrugs- und Manipulationsvorwürfe bislang stets zurückgewiesen.