Die 10 skurrilsten Bewerbungsgespräche

13. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Jobgespräche sind immer eine Herausforderung. Aber nicht nur für den Bewerber. Personalchefs plaudern aus, was sie alles erlebt haben

Das US-Karriereportal CareerBuilder hat 2595 Personalchefs nach ihren skurrilsten Erfahrungen in Bewerbungsgesprächen befragt. Die Antworten sind verblüffend. Allgemein lässt sich sagen: Bereits nach den ersten fünf Minuten haben die Hälfte der Personalchefs ihre Meinung gefällt, ob Sie zu dem Unternehmen passen oder nicht. Und was sie gar nicht mögen sind Lügen, Anrufe beim Gespräch entgegennehmen und Arroganz. Ob die zehn folgenden Anekdoten am Ende zu einer Anstellung führten, ist nicht überliefert. Aber nein, sicherlich nicht.