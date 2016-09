Das Trump Magazine erschien ursprünglich vierteljährlich in Zusammenarbeit mit Niche Media. Inhaltlich beschäftigte es sich mit den Trumps und allen möglichen Luxusgütern. Mittlerweile heißt das Magazin „The Jewel of Palm Beach“ und erscheint jährlich als Teil der Paul Beach Resort Media Group .

Erst gab es Trump Ice nur in Trumps Casinos. Angeblich schmeckte das Wasser den Gästen so gut, dass es bald landesweit in ausgesuchten Lebensmittelläden zu kaufen war. Heute sind die Flaschen vereinzelt noch in Onlineshops zu kaufen.

1988 kaufte Donald Trump die Airline "Eastern Air Shuttle", um sie in Trump Shuttle Inc. (auf den Flugzeugen steht nur "TRUMP") umzubenennen. Die Airline flog hauptsächlich zwischen New York City, Boston und Washington D.C. und existierte nur bis 1992.

Der "Super Premium" Wodka "Trump" kam 2006 auf den Markt, hielt sich aber offenbar nicht an die Richtlinien. Deshalb wird er seit 2011 nicht mehr produziert. Laut Trump wird das Getränk aber noch immer in Trump eigenen Locations serviert.

Durch Immobilien ist er berühmt geworden, aber Trump steht auch für Bauprojekte, aus denen nie etwas wurde, oder die pleite gingen und viele Menschen in finanzielle Not stürzten. Dazu zählen das Taj Mahal Kasino in Atlantic City, der Trump Tower in Tampa und das Trump Ocean Resort in Baja, Mexiko.