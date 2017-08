Die Top-5-Jobs der digitalen Nomaden

10. Aug 2017 , Capital-Redaktion

Ihr Büro ist die Welt. Alles, was sie brauchen ist Zugang zum Internet. Sie arbeiten am Strand oder im Café. Die digitalen Nomaden sind auf dem Vormarsch. Doch was machen die eigentlich?

Kurzlebiger Hype oder doch die Arbeitswelt von morgen? Das digitale Nomadentum wird immer populärer, so scheint es zumindest. Bislang waren es meist Freiberufler auf Weltreise, die nebenbei an Projekten arbeiten. Doch wie sieht es mit Festanstellungen aus? Welche Jobs bieten überhaupt die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten?

Von jedem Ort der Welt

Dafür scheint die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen (lesen Sie hier unsere Reportage "Außendienst" zu dem Thema) umso größer. Die Anzeigen, die weltweites Arbeiten bieten, haben eine deutlich kürzere Verweildauer im Netz (zehn Tage), als die gleichen Jobs, ohne diese Option. Diese sind im Schnitt 27 Tage ausgeschrieben.

Selbst das mittlerweile salonfähige Home-Office (so richten Sie es ein) wurde nur bei einem Prozent der Anzeigen explizit in Aussicht gestellt. Was zweierlei bedeuten kann: Entweder ist das Home-Office in Deutschland doch noch nicht so etabliert wie gedacht. Oder aber, es ist mittlerweile so selbstverständlich, dass nicht einmal mehr auf die Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens hingewiesen wird.

Bei den Jobs, die von jedem Ort der Welt aus durchgeführt werden können, haben sich fünf Profile durchgesetzt.