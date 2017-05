Die grössten Ölkonzerne der Welt

#9 Eni (Umsatz 29015: 93 Mrd. Dollar): Bis zum Absturz des Ölpreises war Eni das größte italienische Unternehmen. 2015 schrieb der Konzern dann tiefrote Zahlen. Im vergangenen Jahr war der Verlust nicht mehr ganz so hoch.

#8 Petrobas (Umsatz 2015: 97,3 Mrd. Dollar): Der brasilianische Ölkonzern produzierte in den letzten Jahren eher als Synonym für einen Korruptionsskandal Schlagzeilen. Aber auch die Geschäfte laufen wegen der niedrigen Ölpreise nicht rund: 2015 belief sich der Verlust auf 8,5 Mrd. Dollar.

#7 Chevron (Umsatz 2015: 131,1 Mrd. Dollar): Der zweitgrößte amerikanische Öl- und Gasproduzent wurde vom Ölpreiscrash arg gebeutelt. Im ersten Quartal 2017 gelang die Rückkehr in die Gewinnzone - auch dank der wieder gestiegenen Ölpreise.

#6 Total (Umsatz 2015: 143,2 Mrd. Dollar): Auch beim französischen Ölmulti hinterließ der Preisverfall Bremsspuren. Jetzt expandiert der Konzern: Erstmals seit 2014 will Total wieder ein Großprojekt in Argentinien in Angriff nehmen.