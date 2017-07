Die 5 wichtigsten Verhandlungstipps

16. Jul 2017 , Thomas Veitengruber

Es gibt keinen Königsweg, der immer nur optimale Verhandlungsergebnisse garantiert. Keine Verhandlung gleicht der anderen, und was einmal funktioniert hat, kann das nächste Mal falsch sein. Aber ganz gleich, was Sie mit wem verhandeln, die Parameter für den Erfolg bleiben dieselben!

Ob mit der Familie die nächste Urlaubsreise besprochen oder mit einem Kunden über Preise diskutiert wird – wir verhandeln jeden Tag. Und immer müssen verschiedene Interessen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Wirklich? Oder geht es in Verhandlungen schlicht darum, das beste Ergebnis für sich oder für das eigene Unternehmen zu erzielen? Und was ist das, „das beste“?

Es geht nicht nur darum, bessere Argumente zu haben, sondern sie auch so zu plazieren, dass Sie nicht entkräftet werden können! Setzen Sie sich ganz konkret mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Argumenten und der erwarteten Argumentation Ihres Verhandlungspartners auseinander. Wenn Sie das Ganze aus seiner Perspektive sehen, werden Sie wissen, wo ihn der Schuh drückt und Sie können maßgeschneiderte und damit schlagkräftige Argumente entwickeln. Wenn Sie wissen, was Ihren Verhandlungspartner antreibt, können Sie darauf eingehen und sind auf offensichtliche Einwände vorbereitet. Vermeiden Sie, dass Ihnen die besten Antworten immer erst hinterher einfallen.

Tipp 5

„Pläne sind nichts, Planung ist alles!“ ( D. Eisenhower)

Können Sie Ihre Ziele durchsetzen? Oder schielen Sie besser auf einen Kompromiss, weil Sie sich ein Scheitern der Verhandlung nicht erlauben können?

Jede Situation erfordert ein anderes Vorgehen. Der vielbeschworene Begriff der Partnerschaft ist in vielen Fällen unpassend, wenn Sie das Optimum für sich und Ihr Unternehmen erreichen wollen. Wenn Sie am längeren Hebel sitzen und es die Wettbewerbssituation erlaubt, können Sie auch Maximalforderungen durchsetzen. In anderen Fällen kann ein (fauler) Kompromiss für Sie das Beste sein, was zu erreichen ist.

Welchen Verhandlungsspielraum benötigen Sie? Und vergessen Sie nicht: Jeder Plan kann auch scheitern! Sie brauchen vielleicht einen „Plan B“!

Planen Sie auch die Umsetzung, die Dramaturgie der Verhandlung! In der Wahl der Mittel ist Ihr persönlicher Geschmack entscheidend. Sicher, das Gebot der Fairness sollte immer gelten. Klar ist aber auch, dass Fairness anders verstanden wird, wenn ein Unternehmen um sein Überleben kämpft. Gibt Ihre Firma Ihnen Regeln für dem Umgang mit Geschäftspartnern vor? Sieht man sie tatsächlich als Geschäftspartner? Oder gilt die Devise: geht raus und zieht sie über den Tisch?

Eine gute Vorbereitung bringt innere Sicherheit und damit äußere Souveränität: Ihr Auftreten spiegelt Ihre innere Einstellung wider und jeder erkennt, dass Sie ein ernst zu nehmender Gesprächspartner sind, der weiß, was er will und bereit ist, sich dafür einzusetzen. Sie liefern sich nicht dem Zufall aus und können agieren statt reagieren.

Wer erfolgreich verhandeln möchte, sollte die Sache also systematisch angehen. Wer Ordnung in die vielen Parameter einer Verhandlung bringt, hat einen klaren Blick auf sein Ziel und verliert es nicht aus den Augen, so haarig die konkrete Verhandlung dann auch werden mag.