Die 5 grössten Kommunikationskiller

08. Sep 2016 , Ilona Lindenau

Der Weg zum Erfolg ist voller Fettnäpfchen. Ilona Lindenau zeigt, was man in der Kommunikation alles falsch machen kann.

In Unternehmen gibt es viele Verkäufer: Ob Führungskraft, Berater, Marketingmitarbeiter, Concierge, Jurist oder Callcenter-Agent ‒ wir verkaufen täglich uns selbst, unsere Ideen, Philosophien, Produkte und das Unternehmen, das wir repräsentieren. Ob wir unser Gegenüber dabei von uns und unseren Anliegen überzeugen oder in die Flucht treiben, hängt nicht zuletzt von der Art unserer Kommunikation ab:

• Sie achten weder auf Mimik, Gestik oder Blickkontakt. • Sie ballern ihre Zuhörer mit Informationen zu, was jeden Dialog im Keim erstickt. • In ihrer Verkaufswut bemerken sie nicht mal, wenn sie die Verbundenheit ihres Gegenübers schon längst verloren haben.

#2: Vor lauter Rollenspiel sich selbst verlieren

Sie sind geschult in Rhetorik, Präsentationstechnik und Körpersprache und wissen, wie Sie sich bewegen und sprechen sollten, um einen bestimmten Eindruck beim Gegenüber zu erzielen. Und doch haben Sie manchmal das Gefühl, Ihr Gegenüber mit nichts zu erreichen. Warum?

• Ihre antrainierte Art entspricht viel zu wenig Ihrem Selbst. Sie verlieren mit jedem einstudierten Agieren an Authentizität. Das spürt Ihr Gegenüber und fühlt sich abgestoßen.

• Beispiel Kleidung: In Ihrem Unternehmen besteht Anzugspflicht. Sie wirken im Anzug allerdings immer so, als seien Sie auf dem Weg zur eigenen Konfirmation.

• Beispiel Gesprächsleitfaden: Aus Angst, etwas falsch zu machen, klammern Sie sich an vorgegebene Formulierungen für Kundengespräche. Dabei bleibt Ihre Individualität auf der Strecke.

Auch wenn Sie glauben, Sie seien ein guter Schauspieler – falsches Spiel wird oft enttarnt. Bewahren Sie sich trotz Vorgaben Authentizität:

• Gehen Sie spielerisch mit der Kleiderordnung um. Statt eines schwarzen oder grauen Anzugs können Sie auch einen dunkelblauen tragen. Individualität lässt sich auch mit Accessoires ausdrücken, die Ihrem persönlichen Typ entsprechen. Je wohler Sie sich in Ihrem Outfit fühlen, desto überzeugender ist Ihre Ausstrahlung.

• Erlauben Sie sich trotz strenger Gesprächsleitfäden eine persönliche Note im Kundendialog. Niemand möchte mit Einheitsformulierungen abgespeist werden. Schließlich sind Sie kein Roboter, sondern ein menschliches Individuum. Das darf sich auch im Dialog widerspiegeln.

• Seien Sie wahrhaftig. Je weniger Sie sich selbst vormachen und je bewusster Sie sich Ihrer selbst sind, desto authentischer wirken Sie auch auf andere. Und wer authentisch ist, dem glaubt man eher als einem mäßig begabten Schauspieler.