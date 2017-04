Deutsche Grossinvestoren ignorieren Klimarisiken

26. Apr 2017 , Claus Hecking

Mehr als zwei Drittel der führenden institutionellen Investoren in Deutschland ignorieren laut einer internationalen Studie die finanziellen Risiken für das von ihnen verwaltete Vermögen durch den Klimawandel. In der Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Asset Owners Disclosure Project (AODP), die an diesem Mittwoch veröffentlicht wird, erhalten 17 der 25 größten deutschen Lebensversicherer und Pensionsfonds die Note „X“. Das heißt: Laut AODP gibt es keine Anzeichen, dass Institutionen wie Signal Iduna oder die betrieblichen Pensionskassen von BMW, Daimler, Eon und Lufthansa in ihrer Portfolioplanung Risiken durch den Klimawandel berücksichtigen.

Insgesamt ließen diese 17 deutschen Institutionen Vermögenswerte in Höhe von 382 Mrd. Euro ungeschützt, schreibt AODP. Die Nichtregierungsorganisation hat die Portfolios der 500 weltgrößten institutionellen Anleger analysiert und mit Noten von „AAA“ bis „X“ klassifiziert. Positiv bewertet werden Investoren, wenn sie etwa die möglichen Folgen des Klimawandels frühzeitig in ihre Anlagestatuten einbeziehen, Investments in fossile Energien mit Investments in den Erneuerbare-Energien-Sektor ausbalancieren oder öffentlich Rechenschaft über die CO2-Bilanz ihrer Portfolios geben.