Start-up Bullshit‑Translator (Teil 2)

02. Aug 2017 , von Martin Kaelble

"Ich bin Serial Entrepreneur": In der Start-up-Szene wird viel erzählt und vernebelt. Hier weitere Floskeln – und ihre wahre Bedeutung.

„Der Preis der bislang geboten wurde, ist verdammt niedrig. Irgendwie muss ich den Preis nochmal in die Höhe treiben.“

„Die rennen uns alle die Bude ein mit Verkaufsangeboten. Aber ich will noch keinen Exit machen, ich will hier langfristig etwas aufbauen.“

„Diese Fixierung in Deutschland darauf, von Anfang an schwarze Zahlen zu schreiben, ist totaler Quatsch. In Amerika schaut man erst einmal, dass man viele User aufbaut, dann folgt das Revenue Model ganz von selber.“

Bedeutet eigentlich:

„Wir verdienen kein Geld.“