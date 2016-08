Der König der Boybands

25. Aug 2016 , Jens Brambusch

Pearlman hat die Popwelt um das Phänomen Boybands bereichert. Darunter so legendäre wie die Backstreet Boys, `Nsync mit Justin Timberlake oder US 5. Abermillionen Platten verkaufte Pearlman mit seinen gezüchteten Bands ab Mitte der 90er Jahre. Und einen Großteil des Gewinns kassierte „Big Poppa“.

Millionen Mädchen hat der Mann mit dem mächtigen Doppelkinn und der Figur eines Wals schlaflose Nächte bereitet. Wie am Fließband produzierte Lou Pearlman Boybands, ließ Teenieschwärme wie Puppen tanzen und singen. Mit diesem Geschäft ist Pearlman bekannt geworden, mit einem anderen in den Knast. Vergangene Woche ist der Mann, den seine Schützlinge „Big Poppa“ nennen sollten, im Gefängnis gestorben.

300 Mio. Dollar von Kleinanlegern

Kein anderer Produzent katapultierte so viele Retortenbands in die Charts. Aber das reichte ihm nicht. Pearlman pflegte einen ausschweifenden Lebensstil, lebte in einem monströsen Anwesen in Orlando/Florida, gönnte sich einen riesigen Fuhrpark und Privatjets, kaufte eine Pizzakette. Und er betrog Kleinanleger um 300 Mio. Dollar.

Anstatt ein Leben unter Palmen zu führen, die oft seine weiten Hawaiihemden zierten, baute Pearlman eines der größten Schnellballsysteme auf, die es in den USA je gegeben hat. Über 300 Mio. Dollar sammelte er in zehn Jahren von Investoren ein.

Pearlman ist der Cousin von Art Garfunkel, spielte selbst in einer Rockband. Mit wenig Erfolg. Mehr davon hatte er als Geschäftsmann. Er war noch keine 30, da war er bereits Millionär. Pearlman kaufte Zeppeline, startete einen Hubschrauber-Shuttle, gründete ein Reisebüro und die Fluglinie Transcontinental Airlines mit ein paar Firmenjets.

Als einer seiner Zeppeline abstürzte, versuchte er die Versicherung zu betrügen, wie nahezu jeden, mit dem er zusammenarbeitete. Fast alle Bandmitglieder, die er im Laufe der Jahre groß gemacht hatte, verklagten ihn später.